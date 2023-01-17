Договоры Совета Европы в отношении России могут признать недействительными
Владимир Путин внес законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в РФ
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Российская Федерации уже вышла из состава Совета Европы, и теперь на территории страны планируют аннулировать действие его международных договоров.
Президент России Владимир Путин направил в Госдуму проект нового федерального закона. Он предполагает прекращение действия международных договоров СЕ в отношении нашей страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале думской электронной базы.
Законопроект был внесен в Госдуму 17 января. Документ прошел регистрацию и направлен председателю.
Россия находилась в Совете Европы 26 лет и завершила свое членство в марте 2022 года. Позже страна прекратила участие в восьми частичных и расширенных частичных международных соглашениях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с правительством дальнейшую работу по поддержке новых регионов России.
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