Договоры Совета Европы в отношении России могут признать недействительными

Российская Федерации уже вышла из состава Совета Европы, и теперь на территории страны планируют аннулировать действие его международных договоров.

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму проект нового федерального закона. Он предполагает прекращение действия международных договоров СЕ в отношении нашей страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале думской электронной базы.

Законопроект был внесен в Госдуму 17 января. Документ прошел регистрацию и направлен председателю.

Россия находилась в Совете Европы 26 лет и завершила свое членство в марте 2022 года. Позже страна прекратила участие в восьми частичных и расширенных частичных международных соглашениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин обсудил с правительством дальнейшую работу по поддержке новых регионов России.