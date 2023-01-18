Российские войска уничтожают позиции ВСУ под Марьинкой
Противника громят из танков и минометов.
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Теперь к событиям в зоне спецоперации. Российские войска успешно продвигаются на большинстве направлений.
Под мощным натиском подразделения ВСУ несут потери и вынуждены шаг за шагом оставлять свои позиции.
За действиями наших военных в одной из самых горячих точек — под Марьинкой, Донецкой республики — наблюдает Дмитрий Астрахань.
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