Теперь к событиям в зоне спецоперации. Российские войска успешно продвигаются на большинстве направлений.

Под мощным натиском подразделения ВСУ несут потери и вынуждены шаг за шагом оставлять свои позиции.

За действиями наших военных в одной из самых горячих точек — под Марьинкой, Донецкой республики — наблюдает Дмитрий Астрахань.