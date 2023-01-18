Нидерланды присоединились к США и ФРГ в поставках Украине ЗРК Patriot

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Учить работе с зенитными комплексами украинских военных будут в американской Оклахоме.

Фото, видео: Широков Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

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Нидерланды выделят Киеву два с половиной миллиарда евро военной помощи. И вслед за США и Германией передадут Украине свои зенитные комплексы Patriot.

Этой новости уже обрадовались в Киеве. Президент Зеленский в видеообращении отметил, что у него есть уже три гарантированные батареи и это только начало. А обучать украинских военных работе с Patriot будут в американском штате Оклахома.

Кстати, и новость о голландской военной помощи также пришла из США, об этом говорили на встрече премьера Нидерландов с Джо Байденом.

Правда, журналистов больше интересовал скандал с обнаружением секретных документов в доме американского президента. Но вопросы на эту тему Байден демонстративно проигнорировал.

Посмотрев на ужимки Байдена, премьер Нидерландов все же направил разговор в другое русло. Например, он высказался о том, что западу не стоит окончательно портить отношения с Россией. А лучше задуматься о том, как восстановить отношения с Москвой.

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