Нидерланды присоединились к США и ФРГ в поставках Украине ЗРК Patriot

Нидерланды выделят Киеву два с половиной миллиарда евро военной помощи. И вслед за США и Германией передадут Украине свои зенитные комплексы Patriot.

Этой новости уже обрадовались в Киеве. Президент Зеленский в видеообращении отметил, что у него есть уже три гарантированные батареи и это только начало. А обучать украинских военных работе с Patriot будут в американском штате Оклахома.

Кстати, и новость о голландской военной помощи также пришла из США, об этом говорили на встрече премьера Нидерландов с Джо Байденом.

Правда, журналистов больше интересовал скандал с обнаружением секретных документов в доме американского президента. Но вопросы на эту тему Байден демонстративно проигнорировал.

Посмотрев на ужимки Байдена, премьер Нидерландов все же направил разговор в другое русло. Например, он высказался о том, что западу не стоит окончательно портить отношения с Россией. А лучше задуматься о том, как восстановить отношения с Москвой.