Бывший премьер Украины рассказал о перспективах переговоров Москвы и Киева

Переговоры между Москвой и Киевом могут возобновиться, только когда украинским властям дадут соответствующую команду из США. Такое мнение в эксклюзивном интервью «Известиям» высказал экс-премьер Украины Николай Азаров. При этом на скорое возобновление переговорного процесса трудно рассчитывать, так как Запад продолжает накачивать Украину оружием.

«Все слышат официальные заявления американцев и представителей Европейского союза — о том, что они продолжат поставлять вооружение Киеву. Так что они будут наращивать поставки, ведь задача НАТО и американцев заключается в том, чтобы максимально расширить этот конфликт, сделать его как можно более кровопролитным и разрушительным», — сказал Николай Азаров.

Действия нынешних властей своей страны, и, в частности, президента Зеленского, бывший премьер назвал преступными и заслуживающими специального уголовного трибунала.