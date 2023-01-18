Есть, что показать: Муцениеце похвасталась точеной фигурой

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 807

Агата Муцениеце показала снимок в микробикини во время отдыха в Дубае

Есть, что показать: Муцениеце похвасталась точеной фигурой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Фанаты отреагировали на пост селебрити абсолютно по-разному.

Подтянутой фигурой похвасталась перед подписчиками актриса Агата Муцениеце. Пикантным снимком она поделилась в Telegram-канале. Изучая фото, первым делом невольно можно заострить внимание на области «пониже спины», тем более, что девушка запечатлена в бикини.

Пользователи отметили, что знаменитость прекрасно выглядит. Кроме того, юзеры были бы не против и сами побывать в теплых краях и насладиться морем. Артистке пожелали и в дальнейшем не снижать планку и следить за внешним видом.

К слову, недавно Муцениеце рассказала фанатам о своем сне про беременность. Все произошло после того, как звезда «Закрытой школы» отправила детей на каникулы к экс-супругу Павлу Прилучному. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что Муцениеце публично унизила бывшего мужа.

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Есть, что показать: Муцениеце похвасталась точеной фигурой

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