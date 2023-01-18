Крутой бомбер, модная стрижка: Савельева показала редкое фото подросшего сына

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 283

Саша Савельева опубликовала редкое фото с подросшим сыном Леоном от мужа Сафонова

Крутой бомбер, модная стрижка: Савельева показала редкое фото подросшего сына

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Знаменитая артистка долго привыкала к роли мамы, новые обязанности давались ей с трудом. Что получилось в итоге?

Певица Саша Савельева решилась показать публике своего трехлетнего сына от актера Кирилла Сафонова. Звездная мама редко публикует кадры с наследником Леоном, а его лицо предпочитает скрывать от общественности. У пары долго не получалось завести детей, поэтому ребенок стал большим чудом в их жизни, и знаменитость боится торопить события.

Этот раз тоже не стал исключением. Савельева хоть и показала поклонникам фото сына, но мальчик отвернулся от камеры. Однако на кадрах видно — маленький Леон настоящий модник. У него стильная стрижка, плюшевый клетчатый бомбер в красно-черную клетку и штаны с большими карманами. Также ребенок любит развлечения, на фото малыш катается на карусели с лошадками, словно ковбой из фантастического мира. Снимок опубликовало издание 7Дней.ru.

К слову, Савельева редко бывает в Москве. Вместе с семьей вокалистка уехала за границу и теперь лишь изредка делится семейными фотографиями. Когда такое происходит, поклонники всегда поддерживают звезду и оставляют положительные комментарии.

В издании отмечается, что артистка долго привыкала к роли мамы. Особенно первый год красавице было тяжело: нужно соблюдать определенный режим и полностью изменить свою повседневность.

«Помню первые месяцы после рождения Леона — мне кажется, я была похожа на милого зомби. Кормление через каждые три часа тебе нельзя пропустить, проспать или придумать другие отговорки. Для меня оказалось это самым большим стрессом в первый год материнства, жить в таком графике», — говорила певица.

По словам звезды, прерванный сон можно сравнить «с любым методом пытки». Неужели уход за младенцем действительно так сложен для молодой мамы? Ранее 5-tv.ru сообщал, что после рождения сына Савельевой понадобилась помощь врача.

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