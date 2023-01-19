Запасаются покорном: какая страна может и хочет передать ядерное оружие Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17

Военный эксперт Кнутов: ядерный конфликт между РФ и Украиной — идеальный сценарий для США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru

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Не исключено, что смертоносные заряды уже переправлены боевикам киевского режима.

В теории тактическое ядерное оружие Украине могли бы поставить и Великобритания, и США, и Франция, однако на практике такая возможность есть только у американцев. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Тактическое ядерное оружие имеется у американцев. У британцев его практически нет, им передавать нечего… У них всего около 300 ядерных боезарядов — это не тот потенциал, который мог бы британцам позволить использовать его. У американцев есть все. Они могут этим оружием поделиться», — отметил эксперт.

Кнутов указал на то, что на словах американцы выступают против применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта, однако фактически они как никто заинтересованы в этом.

«В этом случае война будет идти на территории европейской части нашей страны и Украины. Часть радиации будет воздействовать на Восточную Европу, Западная почти не пострадает, а США тем более. Там будут просто наблюдать за всем этим по телевизору, поедая попкорн. Такой сценарий для них идеален, если бы не риск перерастания в глобальный ядерный конфликт», — пояснил Кнутов.

В то же время эксперт не исключил, что вопрос передачи тактического ядерного оружия Украине уже решен. Он напомнил, что один из представителей киевского режима недавно намекнул на поставки некоего секретного вооружения в рамках очередного пакета военной помощи от США в размере трех миллиардов долларов.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен недавно призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. На это настораживающее заявление отреагировали в российском министерстве иностранных дел.

Как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у главы ЕК, не имела ли она в виду ядерные боеприпасы, говоря о передаче Незалежной «любого оружия».

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