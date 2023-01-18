«Ядерное что ли?» — Захарову заинтересовала готовность ЕС дать Киеву оружие

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Захарова прокомментировала требование главы ЕК предоставить Киеву любое оружие

«Ядерное что ли?» — Захарову заинтересовала готовность ЕС дать Киеву оружие

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Тема:
Спецоперация

Европа так заигралась в приторное лицемерие, что начинается завираться.

Если украинской стороне положено любое оружие от Запада, то может ли идти речь о ядерном? Таким вопросом задалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она дала комментарий по поводу слов главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая потребовала дать Киеву любое оружие для боя.

«Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее глава ЕК выразила надежду, что в ходе встречи контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января будет сделан большой шаг вперед касаемо поддержки Незалежной, фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать.

К слову, в искренность главы ЕК верят далеко не все. Еще в декабре прошлого года ее назвали «самой большой показушницей». После призыва украинского президента Владимира Зеленского отключить электроэнергию в знак солидарности с его страной, фон дер Ляйен действительно его послушалась.

Она опубликовала кадры, где видно, что в здании ЕК и на прилегающих к нему территориях — нет света. Однако пользователи сети раскритиковали ее и обратили внимание на приторное лицемерие, которое проскальзывает в подобных словах и поступках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военные жалуются на бракованную технику.

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