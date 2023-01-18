СБУ рассматривает три версии крушения вертолета с высшими чинами МВД Украины

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 305

СБУ: причиной крушения вертолета с Монастырским стала техническая неисправность судна

СБУ рассматривает три версии крушения вертолета с высшими чинами МВД Украины

Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В авиакатастрофе под Киевом погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и два его помощника.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебное расследование крушения вертолета в городе Бровары Киевской области, где погибли три высших руководителя украинского МВД. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что следователи рассматривают несколько версий падения воздушного судна, в их числе: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, совместные действия по уничтожению транспортного средства.

Также сообщается, что, по предварительной информации, в результате трагедии погибли минимум 16 человек, в том числе три ребенка (до этого сообщалось о 18 жертвах и 26 раненых).

Ранее стало известно, что на борту разбившегося в Броварах вертолета ГСЧС находились глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Все трое погибли при падении воздушного судна.

Также сообщалось, что вертолет упал рядом с детским садом, где в это время находились дети и сотрудники. По заявлению главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, всех их удалось эвакуировать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что погибшая в авиакатастрофе пара из Ростова летела в Непал ради исполнения мечты.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.66
0.37 74.26
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Последние новости

17:14
Разбившийся в Броварах вертолет могли продать Украине с неисправностями
17:00
«Хапай как можно больше»: Бардаш рассекретил жизненные принципы Светланы Лободы
16:48
Водитель «протаранил» людей на пешеходном переходе в центре Петербурга
16:40
Певец SHAMAN рассказал, как записал песню «Мы» вместе с жителями Донбасса
16:29
Пушилин заявил о риске для ВСУ попасть в окружение в районе Северска
16:22
Народная артистка РФ Лариса Удовиченко сломала позвоночник

Сейчас читают

Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине
"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме
6 вещей, которые понижают наш IQ
«Каждый из них герой»: SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023