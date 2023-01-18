СБУ рассматривает три версии крушения вертолета с высшими чинами МВД Украины

В авиакатастрофе под Киевом погиб министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и два его помощника.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебное расследование крушения вертолета в городе Бровары Киевской области, где погибли три высших руководителя украинского МВД. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что следователи рассматривают несколько версий падения воздушного судна, в их числе: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, совместные действия по уничтожению транспортного средства.

Также сообщается, что, по предварительной информации, в результате трагедии погибли минимум 16 человек, в том числе три ребенка (до этого сообщалось о 18 жертвах и 26 раненых).

Ранее стало известно, что на борту разбившегося в Броварах вертолета ГСЧС находились глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Все трое погибли при падении воздушного судна.

Также сообщалось, что вертолет упал рядом с детским садом, где в это время находились дети и сотрудники. По заявлению главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, всех их удалось эвакуировать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что погибшая в авиакатастрофе пара из Ростова летела в Непал ради исполнения мечты.