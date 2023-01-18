На борту разбившегося под Киевом вертолета был глава МВД Украины Монастырский

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 138

МВД Украины сообщило о гибели главы ведомства Монастырского в авиакатастрофе

На борту разбившегося под Киевом вертолета был глава МВД Украины Монастырский

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Всего в результате крушения вертолета в Броварах погибли 18 человек.

На борту разбившегося в городе Бровары Киевской области вертолета ГСЧС находились глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Все трое погибли, сообщили в ведомстве.

По данным украинских СМИ, общее число жертв падения вертолета под Киевом на данный момент составляет 18 человек, еще 26 получили ранения. До этого сообщалось о пяти пострадавших и по меньшей мере одном погибшем.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале написал, что вертолет упал рядом с детским садом, где в это время находились дети и сотрудники. По словам чиновника, всех их эвакуировали, никто из детей не пострадал. На месте падения вертолета работают медики, полиция и пожарные.

По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота. Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в связи с гибелью высших чинов МВД собрал срочное совещание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что при крушении самолета в Непале погибли четверо россиян.

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