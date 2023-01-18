МВД Украины опубликовало полный список погибших в крушении вертолета в Броварах

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 34

Не выжили в авиакатастрофе девять человек, находившихся на борту.

МВД Украины опубликовало полный список погибших в крушении вертолета в Броварах

Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO / ТАСС

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Имена погибших во время крушения вертолета в городе Бровары Киевской области обнародовало МВД Украины. Список ведомство представило в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что в авиакатастрофе не выжили девять человек, находившихся на борту. Среди них — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его зам — Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович и замруководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк.

Кроме того, при исполнении служебных обязанностей погибли начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности нацполиции Украины, полковник Михаил Павлушко и старший оперативный сотрудник этого же департамена Андрей Маринченко.

В числе прочих погибших — командир экипажа Александра Василенко, пилот Константин Коваленко, бортовой механик Иван Касьянов.

Вместе с ними трагедия унесла жизнь еще восьми человек, среди которых три ребенка,  говорится в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, сообщается о 25 пострадавших, из которых 10 детей, все они госпитализированы.

«Сотрудники МВД Украины испытывают неописуемую боль от потери людей, настоящих руководителей, которые ежедневно и круглосуточно работали на безопасность каждого гражданина Украины. Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших», — говорится в сообщении МВД.

Крушение вертолета в городе Бровары Киевской области случилось в районе 15:00 по московскому времени. По версии офиса президента Украины, экипаж направлялся в одну из горячих точек страны. Предполагаемые причины крушения –диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. По поручению президента Незалежной будет проведено расследование по факту случившегося.

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