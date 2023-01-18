В Москве открыли выставку о достижениях академика Курчатова

Про ядерную медицину, которая спасает жизнь, говорили сегодня в Москве на ученом совете. Протонная терапия, радионуклидные препараты и другие российские разработки сейчас очень интересуют западные компании.

Методики, которые уже доказали свою эффективность, применяются в десятках клиник России. Для молодых ученых создают новый центр, где будут готовить лучших физиков-ядерщиков. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин знает, где и когда реализуют программу.

Курчатов — человек, который в 1949-м создал ядерную бомбу и не допустил поражения СССР в холодной войне. За семь лет до этого защитил наш флот от магнитных мин Рейха — придумал, как их быстро обезвредить — вот рассекреченные документы. А это первый советский дозиметр, созданный ученым. Рядом — чертеж реактора Обнинской АЭС. Сделан Курчатовым от руки.

А вот макет первой советской ядерной бомбы РДС-1. Чтобы понять значение одного только этого Курчатовского детища, нужно знать контекст. 1945-й — Хиросима и Нагасаки, план «Дропшот» — уничтожения Советского Союза серией ядерных ударов. По сути, тогда его изобретения спасли страну.

Экскурсию по музейным залам проводит глава Курчатовского института. Первые посетители — два министра, помощник президента и глава РАН.

«Проведена была большая работа, здесь в двух залах найдено много и архивных документов, и личных вещей», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт», академик РАН Михаил Ковальчук.

Такой внушительный состав здесь собирается неспроста. Выставка, посвященная Курчатову, и заседание ученого совета — хороший повод поговорить о современном развитии ядерной медицины.

«Программа по развитию синхротронно-нейтронных исследований запущена указом президента, в котором существенную роль играет пилотный проект по созданию Центра ядерной медицины. Это ядерная технология, которой пользуются врачи», — добавил Михаил Ковальчук.

В Обнинске, на родине первой в мире АЭС, онкологические заболевания уже лечат мирным атомом, радионуклидными препаратами. Как они работают? Соединение белка и изотопов проникает в организм, находит раковые клетки и убивает их радиоактивным ударом. Новый центр, который здесь построят, даст больше возможностей — спасать будут не только от рака.

«Протонная терапия — в год это сегодня более полутора тысяч пациентов. Активное развитие это получило в последние три года. Мы говорим об использовании достижений физики в медицине. Это не только онкология. В целом, сегодня они используются для диагностики эндокринных заболеваний. Неврологических нарушений», — сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Если еще три года назад половина радионуклидных препаратов были западными. Сейчас 90% — отечественные. Более того, их уже отправляют на экспорт — в Европу, США и Китай.

«Это направление относится к нашим конкурентным преимуществам. Мы были и остаемся одними из законодателей мод в этой части», — сказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Развитие ядерных исследований — целая программа, а не только медицина. Речь идет про новые АЭС, работу с ускорителем элементарных частиц — наш адронный коллайдер в подмосковной Дубне. А также новые физические лаборатории в школах и вузах.

«Мы провели конкурс и отобрали 30 университетов, в которых создали инженерные школы. Что такое инженерная школа? Площадка, где самые передовые методы подготовки студентов. И обучение происходит не просто на теоретическом материале, а в ходе решения реальных инженерных задач», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Советская наука была очень молодой. Курчатов, например, стал академиком в 40 лет. Российская теперь движется в том же направлении. В филиале Института — подмосковном Протвино планируют построить всероссийский центр, где будут обучать лучших физиков — будущих законодателей мод ядерной отрасли.