Стаю больших волков сняли на видео в опасной близости от поселка в Коми

В Коми все чаще к людям стали выходить волки. На этот раз жители поселка Троицко-Печорск сняли на видео стаю сразу из девяти диких зверей. Волки бежали по дороге.

«Два ушло, вот два, вон еще два и там три. Девять. Что-то они большие какие-то», — комментировал увиденное и снимал видео водитель.

Автомобиль, кажется, намеренно гнал хищников. Звери почти попали ему под колеса. Местные спасатели уже заявили, что проверят эту информацию. И обсудят с силовиками и охотоведами, как действовать дальше.