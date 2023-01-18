Стаю больших волков сняли на видео в опасной близости от поселка в Коми
Спасатели, силовики и охотоведы сейчас решают, что делать в связи с визитом диких зверей.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Newman/FLPA; 5-tv.ru
В Коми все чаще к людям стали выходить волки. На этот раз жители поселка Троицко-Печорск сняли на видео стаю сразу из девяти диких зверей. Волки бежали по дороге.
«Два ушло, вот два, вон еще два и там три. Девять. Что-то они большие какие-то», — комментировал увиденное и снимал видео водитель.
Автомобиль, кажется, намеренно гнал хищников. Звери почти попали ему под колеса. Местные спасатели уже заявили, что проверят эту информацию. И обсудят с силовиками и охотоведами, как действовать дальше.
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