Мэр французского города обвинила певицу Мадонну в скупке краденного

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Мэр французского города Амьен обвинила Мадонну в покупке краденной картины

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; 5-tv.ru

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Французы уверяют, что эпатажная американская певица купила украденное у них 200-летнее полотно за 1,3 миллиона долларов США.

Мэр французского города Амьен обвинила американскую певицу Мадонну в том, что она купила краденую картину «Диана и Эндимион».

Полотно было передано муниципалитету из Лувра еще до Первой мировой войны, но потом бесследно исчезло. Позже работа французского художника, созданная им 201 год назад, попала на аукцион.

Как уверяют французы, куплена она была Мадонной за 1,3 миллиона долларов США.

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