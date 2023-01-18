Прямая трансляция праздничного салюта ко дню прорыва блокады Ленинграда

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 10 883

Красочный салют не уступит тому торжеству, что было почти 80 лет назад.

Фото, видео: Егоршин Валентин / ТАСС

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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

К 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда в Петербурге. Праздничные залпы дадут с Петропавловской крепости в 21:00.

Залпы салюта будут произведены из 12 орудий Д-44 и батареи фейерверочных установок.

Блокаду Ленинграда прорвали в этот же день ровно 80 лет назад. А спустя два года, в 1944-м, устроили грандиозный салют, приуроченный к празднованию первого шага к освобождению города от немецких оккупантов.

К юбилею исторического события в Северной столице проходит множество мероприятий, предназначенных для одного: чтобы люди помнили, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне.

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