Выясните отношения. Китайский совет дня на четверг, 19 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 19 января?

Четверг — хороший день для общения. Разговоры будут интересными, объятия теплыми, а отношения воодушевляющими. Стоит потратить этот день на людей и занятия, возвышающие вас над суетой.

Совет дня: в четверг хорошо устраивать диагностику. Можно сходить на медицинский чек-ап, а можно устроить чек-ап отношений. Воспользуйтесь шансом точнее увидеть все несовершенства и противоречия.

Предостережение дня: не надо в четверг заниматься тем, что требует быстрой реакции. Этот день будет медленный до истерики — и бесполезно пытаться переиграть его энергии.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.