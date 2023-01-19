Выясните отношения. Китайский совет дня на четверг, 19 января
Быстрее всех не тот, у кого длинные ноги, а тот у кого быстрый ум.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 19 января?
Четверг — хороший день для общения. Разговоры будут интересными, объятия теплыми, а отношения воодушевляющими. Стоит потратить этот день на людей и занятия, возвышающие вас над суетой.
Совет дня: в четверг хорошо устраивать диагностику. Можно сходить на медицинский чек-ап, а можно устроить чек-ап отношений. Воспользуйтесь шансом точнее увидеть все несовершенства и противоречия.
Предостережение дня: не надо в четверг заниматься тем, что требует быстрой реакции. Этот день будет медленный до истерики — и бесполезно пытаться переиграть его энергии.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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