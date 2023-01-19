🧙‍♀ Гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 января, убывающая Луна в Стрельце обращает внимание на интуицию и призывает сконцентрироваться на внутреннем диалоге. Ваше сердце подскажет, как отличить врага от доброжелателя, добиться поставленной цели и завоевать расположение окружающих. Если будете слушать голос своего сердца, непременно добьетесь успеха во всех профессиональных и социальных начинаниях, а также в романтических отношениях. Верьте в себя и настраивайтесь позитивно — все получится.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Давно задумывались, каковы ваши отношения с деньгами? Всегда ли верите в свою силу и потенциал, чтобы привлечь материальное благополучие? Что еще более важно, позволяете ли вы себе получать то, что приготовила Вселенная? Пришло время повысить свой уровень, убрать все преграды и освободить место для вещей, которые всегда были вашими. Это значит не упускать возможностей, смело заявлять о своих идеях, решительно делать первый шаг, не забывать о своих интересах в вопросе семейных денег и наследства. У вас есть голос — пользуйтесь им!

Космический совет: не скромничайте, принимайте с радостью дары Вселенной.

♉ Телец

Как бы вы общались со своим лучшим другом, если бы он оказался в такой же сложной ситуации? Наверняка, будь он даже не прав, поддержали бы и помогли поверить в лучшее будущее. Почему же к себе Тельцы так строги? Звезды просят вас отпустить суровые суждения в свой адрес и заботиться о себе не меньше, чем об окружающих. Пришло время внести в уравнение любовь, нежность и мягкость. Вы сделали то, что считали лучшим в тот момент, нет больше шанса переиграть ситуацию. Примите это как факт, вдохните и выдохните, двигайтесь дальше.

Космический совет: вы поступили так, как считали нужным, и этого достаточно.

♊ Близнецы

Хотелось бы назвать дату или предоставить вам график, в котором будет указано, когда жизнь станет лучше. Но правда такова: вам придется «чувствовать» свой путь и стоически проходить через все испытания судьбы, не теряя надежды. Придется подружиться с неприглядностью ситуации, примириться с обстоятельствами и искать выход, опираясь на интуицию. Вам придется отказаться от позиции жертвы и сосредоточиться на решении проблемы. Вместо оплакивания неудач займитесь работой — по кирпичику прокладывайте дорогу к счастью. Пора вспомнить о собственной силе и признать себя своим лучшим другом.

Космический совет: перестаньте считать себя жертвой и начните искать выход из ситуации.

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♋ Рак

Вас подводили в любви больше раз, чем вы можете сосчитать. Подводили те, кого вы впустили в свое сердце. Но действительно ли вы хотите, чтобы ваше прошлое убило веру в хорошее, поставило крест на лучшем будущем? Эта глава вашей жизни посвящена превращению яда в сладкий нектар. Речь идет о замене скептицизма надеждой и верой. У каждого серого облака есть светлая сторона. Вы знаете это, просто боитесь снова обжечься. Пришло время открыть свое сердце, заявить о том, чего вы действительно желаете, и довериться судьбе. Гостеприимная душа привлекает правильных людей и нужные события. Главное — не забыть оставить открытыми двери.

Космический совет: чудеса начнут случаться как только вы поверите в них!

♌ Лев

Это значительный период роста для вас, время преодоления разрыва между страстью и профессией. Время погони за тем, что воспламеняет вашу душу. Вселенная поддерживает вас на каждом этапе строительства жизни, которая в равной степени удовлетворит вас творчески и финансово. Убедитесь, что вы планируете заранее и активно создаете резерв на будущее. При любых обстоятельствах излишняя принципиальность и давление эмоций не должны сбивать с курса.

Космический совет: материальное тоже важно, думайте о своем комфорте, не только о чувствах.

♍ Дева

Вы застряли в петле — снова и снова совершаете одну и ту же ошибку, несмотря на все усилия двигаться вперед. Но ненависть к себе и наказания за провалы — не лучшее решение и далеко не выход. Попробуйте наконец найти новый подход к данной ситуации. Изучите первопричину. Наблюдайте за самосаботажными паттернами через призму осознанности и любви к себе. Пища для размышлений: что бы вы сказали своему лучшему другу в таком же положении?

Космический совет: осознанно и объективно оценивайте свои решения и поступки.

♎ Весы

Сегодня вы находитесь в пространстве ясности. Вы знаете, чего хотите от своей жизни и от отношений с партнером. Не бойтесь важных разговоров, несмотря на дискомфорт, который они вызывают внутри. Если вы одиноки, ждите приятных знакомств и даже приключений! Предложение может неожиданно прийти к вам от человека, который не только соответствует вашим вибрациям, но и способен поладить с вашими близкими. Раскройте объятия и позвольте себе принять красоту и благодать — щедрые дары Вселенной!

Космический совет: неожиданные и приятные новости ждут вас, приготовьтесь!

Их собственный ад: чего боятся разные знаки зодиака

♏ Скорпион

Эта глава вашей жизни посвящена отказу от драмы. Речь идет об отказе от нереалистичных ожиданий других людей и потребности в одобрении со стороны. Пора изменить парадигму реальности и начать прислушиваться к внутреннему голосу, расставлять приоритеты, устанавливать границы и настаивать на своем, даже если это может кого-то разочаровать. Да, и еще одна вещь! Начните трудный разговор, которого вы избегали в последнее время. Не оттягивайте неизбежное.

Космический совет: это не ваша работа — всем нравиться.

♐ Стрелец

В вашем окружении есть ценные люди. Они эмоционально доступны, они знают о ваших потребностях и проявляют активный интерес к вашей жизни. Как это прекрасно! 2023 год учит вас новым принципам мышления. Жизнь проста! Любить легко! Вокруг много достойных и надежных товарищей! Итак, ослабьте бдительность и позвольте себе быть естественными. Освобождение места для более глубокой близости может показаться пугающей перспективой, и это нормально. Но помните, вы заслуживаете всего, о чем просите Вселенную. Попробуйте теперь это получить.

Космический совет: ослабьте бдительность, порой только доверие и риск открывают путь к счастью.

♑ Козерог

Иногда невозможно выбрать легкий путь, потому что сердце не знает, что правильно. Пусть будет трудно, но не изменяйте себе. Весы правосудия оказались в ваших руках не просто так. Помните о высшем благе на каждом этапе пути. В отношениях могут возникнуть сложности: вы почувствуете, что партнер закрывается, становится эмоционально недоступным. Надо помнить в этот момент, что вы имеете значение, как и ваши потребности. Вместо попыток оправдать поведение любимого человека, начните диалог о том, что происходит.

Космический совет: не ищите легкого пути, поступайте по совести, хоть это и труднее.

Гороскоп карьеры — 2023: что Кролик приготовил каждому знаку зодиака

♒ Водолей

Тяжелый период вашей жизни подходит к концу, но оставляет за собой хаос последствий. Будьте осторожны, Водолеи: сегодня вы почувствуете, что окружающие нажимают на ваши болевые точки. Что некоторые вопросы так и не будут разрешены в этой тупиковой ситуации. Сделайте себе одолжение и избавьтесь от необходимости все исправлять. Бросьте привычку доказывать свою точку зрения тем, кто не желает слушать. В то же время помните о своих триггерах и делайте все возможное, чтобы оставаться в центре внимания. Срыв сегодня вряд ли сыграет вам на руку.

Космический совет: хаос вокруг не испортит вам жизнь, если справитесь с внутренним конфликтом.

♊ Рыбы

Другого времени нет, Рыбы. Если вы рассуждаете о заслуженном отдыхе как о событии «когда-нибудь потом», считайте, что вы запретили себе отдых. Разве это справедливо? Изо дня в день жить чужими интересами, забывая о собственных? Не будет счастья там, где торжествует бесконечная жертвенность. Какой бы благородной она ни казалась со стороны. Пора расставить приоритеты по уходу за собой. Это забота о здоровье, физическом и эмоциональном, это время, которое вы посвящаете любимому делу, вдохновляющему творчеству, это самые простые мелочи. Вы заслужили сеанс массажа, новую помаду, путешествие, мастер-класс по живописи или гончарному делу, просто несколько часов в уютном кресле с какао и книгой. Сделайте, что хочется.

Космический совет: найдите время для творчества и ритуалов ухода за собой.

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