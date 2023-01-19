Авангард Леонтьев о творческих муках, в которых рождается театр: «Мне нравится»

Народный артист РФ признался, что не может просто играть по сценарию, если считает некоторые его моменты неточными.

Через испытания и тяготы проходят актеры и режиссеры каждый раз, когда берутся за работу над новым материалом. Есть здесь место и радости творчества, и конфликтам, и большим трудностям. Об этом в эксклюзивном интервью за кулисами спектакля «Космос» в МХТ имени Чехова рассказал народный артист РФ Авангард Леонтьев.

Как говорит режиссер постановки Нина Григорьева, «Космос» драматурга Алексея Житковского — смешная пьеса про несмешную жизнь. Она рассказывает о несбывшихся мечтах и нереализованных желаниях и лжи, которую люди не хотят замечать «по привычке или из страха пошевелиться». По словам Леонтьева, в пьесе очень точно и жизненно прописаны персонажи. Потому и работать с ней было очень увлекательно.

«Я с Ниной Григорьевой, режиссером нашим, был в диалоге постоянном, Нина прислушивалась ко мне, мы спорили порой и дулись друг на друга подчас, а вместе с тем пытались найти то, что уже на суд зрителей скоро надо будет выносить. Я говорю — вот здесь, может, что-нибудь другое, поточнее… Нина передала драматургу, и он написал точно что мне хотелось. Прям записал это, я это выучил, и мне это нравится», — поделился актер.

Как отметил Авангард Николаевич, в спорах и творческих поисках родился его единственный монолог в спектакле. Других-то и нет, смеялся артист во время интервью. Леонтьев очень аккуратно обсуждал с журналистами премьеру, стараясь не выдать самого главного. Так как все результаты проделанной работы со всеми ее жаркими спорами и даже ссорами должен оценить зритель — единственный, ради кого живет театр.

Ранее 5-tv.ru сообщал о скандале в другом столичном театре. Администрация «Ленкома» в лице Марка Варшевера грозит судом актеру Станиславу Садальскому. К руководству храма искусства присоединилась и артистка Татьяна Кравченко. А яблоком раздора стала дочь прежнего худрука Марка Захарова. Но дело тут вовсе не в творческих разногласиях.