Пятеро пострадали в ДТП с лесовозом в Петергофе, один погиб

Но прежде всего — о смертельной аварии под Петербургом: лесовоз не вписался в поворот, врезался в микроавтобус и легковушку, а затем перевернулся. Тяжелые бревна при этом рассыпались по шоссе.

Погиб водитель микроавтобуса, еще пять человек пострадали. В том числе женщина, которая управляла легковушкой. Она оказалась зажата в своей машине, доставать ее пришлось спасателям.