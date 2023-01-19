Пятеро пострадали в ДТП с лесовозом в Петергофе, один погиб

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Перевозивший тяжелые бревна грузовик врезался в микроавтобус и легковой автомобиль.

Пятеро пострадали в ДТП с лесовозом в Петергофе, один погиб

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudakukrinform; 5-tv.ru

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Но прежде всего — о смертельной аварии под Петербургом: лесовоз не вписался в поворот, врезался в микроавтобус и легковушку, а затем перевернулся. Тяжелые бревна при этом рассыпались по шоссе.

Погиб водитель микроавтобуса, еще пять человек пострадали. В том числе женщина, которая управляла легковушкой. Она оказалась зажата в своей машине, доставать ее пришлось спасателям.

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