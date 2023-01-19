Водитель погиб на месте: кадры страшного массового ДТП на МКАД
В Москве один человек погиб в массовом ДТП на МКАД
Фото, видео: Telegram / r_chp; 5-tv.ru
Авария произошла около 22:00 часов 18 января.
Не менее страшная авария произошла в Москве на МКАДе. Водитель такси при перестроении задел грузовик, отчего тот потерял управление. Многотонная машина сначала протаранила еще одну легковушку, которая оказалась у нее на пути, а после врезалась в бетонный отбойник и столб освещения.
Удар был такой силы, что от кабины грузовика мало что осталось, водитель погиб на месте. Еще один человек пострадал, а движение по МКАД в обоих направлениях было сильно затруднено несколько часов.
И еще одна авария с участием большегруза произошла в подмосковных Люберцах. Легковушка столкнулась с грузовиком и загорелась.
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