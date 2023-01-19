Водитель погиб на месте: кадры страшного массового ДТП на МКАД

Эфирная новость 40

В Москве один человек погиб в массовом ДТП на МКАД

Фото, видео: Telegram / r_chp; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Авария произошла около 22:00 часов 18 января.

Не менее страшная авария произошла в Москве на МКАДе. Водитель такси при перестроении задел грузовик, отчего тот потерял управление. Многотонная машина сначала протаранила еще одну легковушку, которая оказалась у нее на пути, а после врезалась в бетонный отбойник и столб освещения.

Удар был такой силы, что от кабины грузовика мало что осталось, водитель погиб на месте. Еще один человек пострадал, а движение по МКАД в обоих направлениях было сильно затруднено несколько часов.

И еще одна авария с участием большегруза произошла в подмосковных Люберцах. Легковушка столкнулась с грузовиком и загорелась.

 

 

 

 

+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.87
0.21 74.59
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
«Я честно говорю»: Яна Рудковская сделала две пластические операции
12:50
Водитель погиб на месте: кадры страшного массового ДТП на МКАД
12:42
Названа причина смерти режиссера Николая Досталя
12:35
В упавшем в Броварах вертолете должен был лететь Зеленский
12:28
МИД РФ отреагировал на требования Еврейского конгресса к Лаврову
12:20
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023