В США владелец магазина разгоняет попрошаек классической музыкой

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Правда, вместе с бродягами ушли и покупатели.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gao Shan; 5-tv.ru

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В американском штате Техас владелец супермаркета придумал необычный способ разгонять попрошаек.

Для этого он решил включать на полную громкость классические композиции. Бизнесмен уверен, что музыка Баха, Бетховена и Моцарта сильно раздражает бездомных, которые разбили палатки у входа в магазин и очень докучают покупателям.

По словам хозяина магазина, способ действительно работает — бездомных стало намного меньше. Однако громкая музыка распугала не только попрошаек, но и покупателей.

Они грозятся объявить бойкот супермаркету. Люди требуют прекратить оперные концерты, ну или хотя бы сменить репертуар.

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