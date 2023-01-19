Антонов заявил о готовности России уничтожить любое американское оружие на Украине

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Иван Обухов
Иван Обухов 64

Посол Антонов: Россия уничтожит западное оружие на Украине и ответит на удары по Крыму

Антонов заявил о готовности России уничтожить любое американское оружие на Украине

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Посол РФ в США ответил на распространившуюся в прессе информацию о готовности Вашингтона помочь Киеву оружием для удара по Крыму.

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожат любой вид оружия, направленный Западом на Украину. С таким заявлением выступил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя для прессы реплику главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса о фактической возможности украинских боевиков наносить удары по Крыму с использованием поставляемого американцами США.

«Какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. <…> Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает нас на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами», — заявил Антонов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СМИ появилась информация о готовности США помочь Украине ударить по Крыму.

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