Антонов заявил о готовности России уничтожить любое американское оружие на Украине

Посол РФ в США ответил на распространившуюся в прессе информацию о готовности Вашингтона помочь Киеву оружием для удара по Крыму.

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожат любой вид оружия, направленный Западом на Украину. С таким заявлением выступил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя для прессы реплику главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса о фактической возможности украинских боевиков наносить удары по Крыму с использованием поставляемого американцами США.

«Какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. <…> Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает нас на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами», — заявил Антонов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СМИ появилась информация о готовности США помочь Украине ударить по Крыму.