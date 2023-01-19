Развод Поверенновой не отразился на дочери: «Ваши дети не виноваты»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 44

Дарья Повереннова созналась, что развод с мужем не отразился на ее дочери

Развод Поверенновой не отразился на дочери: «Ваши дети не виноваты»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Селебрити высказала мнение, как нужно действовать при бракоразводном процессе.

Развод актрисы Дарьи Поверенновой и режиссера Александра Жигалкина никак не отразился на их дочери. Об этом артистка сообщила в социальных сетях. По ее мнению, ребенок должен расти в полной семье. Знаменитости разошлись, когда девочке было восемь лет.

«Ваши дети не виноваты, что вы оказались в ситуации развода. И если причина не криминального (в буквальном смысле) характера, то постарайтесь дать своим детям обоих родителей», — цитирует Повереннову Газета.ру.

Женщина отметила, что от бракоразводного процесса было тяжело всем. Кроме того, Повереннова считает, что не имеет права лишать дочь общения с отцом и как-то настраивать звездную наследницу против него.

Селебрити вновь стала замужней лишь через 20 лет после расставания с прошлым супругом. В 2021 году она расписалась с руководителем Московской школы управления «Сколково» Андреем Шароновым. До свадьбы пара была в отношениях в течение восьми лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем Повереннова поделилась с поклонниками.

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