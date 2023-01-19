Радикальные меры: в Польше захотели создать армию из украинских беженцев
Польский генерал Скшипчак призвал создать армию из беженцев с Украины
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Видимо, эксперты решили, что нуждающимся хватит сидеть сложа руки, и пора начать действовать.
Армию из украинских беженцев захотели создать в Польше. Об этом заявил экс- командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак в беседе с интернет-изданием wPolityce. Бывший военный признал неминуемую победу РФ в украинском конфликте.
«Россия добьется своего, она наращивает преимущество. <…> Запад не в состоянии помочь Украине настолько, чтобы создать военный потенциал, превосходящий российский», — сказал собеседник журналистам.
По словам Скшипчака, даже сотни поставленных Западом киевскому режиму танков не хватит, для того, чтобы изменить ситуацию, поскольку у российской армии кратное преимущество перед украинскими военными.
Офицер призвал Запад перестать вооружать Незалежную так называемым «капельным методом». Генерал-полковник считает, что помощь Киеву должна носить «совершенно иной характер».
«Обучать тех граждан Украины, которые там находятся. Нужно мобилизовать, обучать и отправлять их на фронт, потому что Украине становится все труднее», — прокомментировал Скшипчак.
Он указал, что подготовка новых формирований армии Украины должна также происходить из беженцев, находящихся во Франции и в Германии.
До этого президент России Владимир Путин заявлял, что победа РФ в украинском конфликте неизбежна. Ранее 5-tv.ru писал о том, какие последствия ждут Запад в случае поражения Украины.
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