В США заявили о глобальных последствиях для Запада в случае поражения Украины

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 39

Директор нацразведки США Хейнс: поражение Украины принесет глобальные последствия

В США заявили о глобальных последствиях для Запада в случае поражения Украины

Фото: Reuters / LODAGH KILCOYNE

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Тема:
Спецоперация

Директор американской нацразведки Эврил Хейнс видит будущее западных альянсов шатким, так как все поддерживающие Киев страны преследуют в этом конфликте собственные цели.

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Поражение Украины в противостоянии с Россией обернется глобальными последствиями, уверена директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Свое заявление она сделала в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Нежелательный для Штатов и НАТО исход вооруженного конфликта ударит по прочности всех западных альянсов. Потому что страны, помогающие Киеву, помимо военной поддержки, защищают и собственные интересы.

«Существует ясность относительно того факта, что конфликт на Украине имеет глобальные последствия. Это имеет последствия для нас с точки зрения того, чтобы задуматься о прочности наших альянсов… И того, как мы будем урегулировать кризисы в будущем… Я думаю, не вызывает сомнений, что в интересах всех нас поддерживать Украину так сильно, как мы можем», — сказала Хейнс.

Президент РФ Владимир Путин накануне выступления главы нацразведки США подчеркнул, что победа России и успешное завершение спецоперации на Украине неизбежны. В этом, добавил он, нет никаких сомнений. Лидер государства заявил, что обеспечат такой финал сплоченность российского народа, мужество и героизм бойцов и работа оборонно-промышленного комплекса страны.

Несколькими днями ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о готовности Москвы к переговорам о завершении спецоперации. Она продолжается с 24 февраля 2022 года. Дипломат пояснил, что если РФ не достигнет поставленных целей спецоперации в ходе мирного урегулирования, все эти задачи будут реализованы военными методами.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тема:
Спецоперация
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