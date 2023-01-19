Сальма Хайек стала жертвой хейтеров и удалила свежее фото

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Полина Долгова
Полина Долгова 63

Поклонники не узнали актрису из-за обилия ретуши.

Сальма Хайек стала жертвой хейтеров и удалила свежее фото

Фото: www.globallookpress.com / JL

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Сальма Хайек получила тонну негатива со стороны подписчиков в Instagram* из-за чрезмерного использования ретуши. На фото актриса в 56 лет выглядит на 25. Первыми обратило внимание издание Grazia.

На опубликованной фотографии знаменитость позирует в белом халате среди деревьев. Ее волосы связаны в высокий хвост, а образ дополняют красная помада, румяна и черные стрелки на глазах.

В комментариях подписчики стали писать, что не узнают Сальму.

«Кто это?»;

«Ты выглядишь прекрасно, так что, пожалуйста, прекрати ретушировать свое лицо. Это выходит из-под контроля»;

«Сколько тебе лет на самом деле? Выглядишь здесь, как будто тебе 25», — высказывались пользователи.

Спустя несколько часов актриса удалила публикацию, в этот раз хейтеры одержали победу.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Сальмы Хайек есть «волшебный инструмент», который помогает звезде сохранить стройность и молодость.

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