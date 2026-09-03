Наталия Власова рассказала, что делает женщину по-настоящему красивой

Наталия Власова: женщина должна быть удовлетворена собой

Певица и композитор Наталия Власова заявила, что женщина прежде всего должна быть удовлетворена собой. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации сезонной программы «Сияния» в галерее «Адель» Андрея Малахова.

По словам артистки, важную роль играет не только внешность, но и внутреннее ощущение гармонии с собой, своим образом жизни и тем, что происходит вокруг.

«В первую очередь женщина должна быть полностью удовлетворена собой. То есть ей должно нравиться, как она выглядит, как она себя чувствует, что она имеет в жизни. То есть красота женщины — это ее глубокое удовлетворение тем, что с ней происходит в этом мире», — сказала Власова.

Певица также рассказала, что сама начала работать над изменениями в жизни после 40 лет. По ее словам, тогда она побрилась наголо, уехала в Индию и начала новый этап, формируя новые привычки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица и композитор Наталия Власова рассказала о создании женского сообщества «Красивые привычки». По словам артистки, проект появился после того, как она поделилась в социальных сетях своим опытом водного марафона и подготовки к выступлению. Ее подписчицы поддержали идею, после чего к инициативе присоединились сотни женщин. Сейчас в сообществе насчитывается более двух тысяч участниц.

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