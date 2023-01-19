МИД РФ отреагировал на требования Еврейского конгресса к Лаврову

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 187

МИД РФ: Еврейский конгресс дискредитировал себя требованием извинений от Лаврова

МИД РФ отреагировал на требования Еврейского конгресса к Лаврову

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Мнение организации, игнорирующий беспощадные действия киевского режима — неинтересны Москве.

Российская сторона не станет принимать во внимание требование Европейского еврейского конгресса к главе МИД РФ Сергею Лаврову из-за сопоставления американской политики в отношении Москвы с идеями Адольфа Гитлера решить вопрос с еврейским народом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление от Министерства иностранных дел России.

«Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москву не интересует мнение организации, которая долгие годы закрывала глаза на разрушительный уровень антисемитизма на Украине.

Ранее Европейский еврейский конгресс посчитал недопустимым сравнение Сергея Лаврова политику США с политикой фашистской Германии. Организация заявила, что «шокирована и потрясена» таким чудовищным отождествлением. После этого от главного российского дипломата было потребовано извинение.

Слова о фашистской Германии глава МИД РФ сказал во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

«Как Наполеон мобилизовал Европу против России, как Гитлер, США тоже сформировали коалицию из членов ЕС и НАТО», — заявил дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Лавров оценил возможность переговоров с Зеленским.

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