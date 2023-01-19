Подросток пожаловался на кашель и насморк, а потом умер во сне

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 34

Четырнадцатилетний подросток из Санкт-Петербурга умер во сне после жалоб на незначительный кашель и насморк

Подросток пожаловался на кашель и насморк, а потом умер во сне

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Инцидент случился в Санкт-Петербурге — местные правоохранители пытаются выяснить, из-за чего юноша ушел из жизни на самом деле.

В Петербурге при странных обстоятельствах ушел из жизни 14-летний подросток. Ни в какие передряги, предположительно, юноша накануне не попадал — не нервничал, не падал, не ударялся. Все что слегка беспокоило его — незначительные симптомы ОРВИ: небольшая температура, насморк и кашель. Однако ночью, прямо во сне, школьник неожиданно скончался, об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет источник агентства, инцидент произошел в ночь на 19 января. Примерно в 12:13 мама молодого человека зашла в комнату сына и обнаружила его без признаков жизни, после чего вызвала скорую.

Однако реанимировать юношу к этому моменту было поздно — оставалось только констатировать смерть. Однако, что стало ее причиной, будут выяснять специалисты судебно-медицинской экспертизы, которую назначил Следственный комитет региона. Ведомство уже организовало доследственную проверку — на текущий момент правоохранители осмотрели место происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое синдром внезапной смерти и кто в зоне риска.

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