Подросток пожаловался на кашель и насморк, а потом умер во сне

Инцидент случился в Санкт-Петербурге — местные правоохранители пытаются выяснить, из-за чего юноша ушел из жизни на самом деле.

В Петербурге при странных обстоятельствах ушел из жизни 14-летний подросток. Ни в какие передряги, предположительно, юноша накануне не попадал — не нервничал, не падал, не ударялся. Все что слегка беспокоило его — незначительные симптомы ОРВИ: небольшая температура, насморк и кашель. Однако ночью, прямо во сне, школьник неожиданно скончался, об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет источник агентства, инцидент произошел в ночь на 19 января. Примерно в 12:13 мама молодого человека зашла в комнату сына и обнаружила его без признаков жизни, после чего вызвала скорую.

Однако реанимировать юношу к этому моменту было поздно — оставалось только констатировать смерть. Однако, что стало ее причиной, будут выяснять специалисты судебно-медицинской экспертизы, которую назначил Следственный комитет региона. Ведомство уже организовало доследственную проверку — на текущий момент правоохранители осмотрели место происшествия.

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