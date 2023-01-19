Умер экс-начальник управления президента по внутренней политике Андрей Попов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 107

Умер бывший депутат Госдумы и член администрации президента Андрей Попов

Умер экс-начальник управления президента по внутренней политике Андрей Попов

Фото: www.globallookpress.com / Peter Gercke

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Последние годы жизни он провел на пенсии.

Депутат Госдумы первого созыва, бывший начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Попов скончался в возрасте 59 лет, пишут Ведомости.

На данный момент известно, что у него были проблемы с сердцем.

В период с 1999 по 2000 год Попов год работал помощником руководителя Администрации президента РФ Александра Волошина, с 2000 по 2001 год — начальником Управления президента по вопросам внутренней политики. С 2001 по 2004 год занимал пост начальника главного территориального управления президента.

Примечательно, что депутат работал в администрации президента, когда только создавалась «Единая Россия».

В последние годы он был на пенсии.

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