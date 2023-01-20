Был звездой, но чуть не спился: что произошло с певцом Владом Сташевским за 30 лет

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 48

Влад Сташевский встретил 49-летие в статусе «поющего» бизнесмена

Был звездой, но чуть не спился: что произошло с певцом Владом Сташевским за 30 лет

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Звезда 90-х отмечает день рождения 19 января. Чего смог добиться артист почти за полвека жизни?

Влад Сташевский взлетел на музыкальный Олимп после первого появления на публике в 1993 году, а после внезапно пропал со сцены, болезненно переживал развод и едва не спился. Что стало с певцом за годы забвения, и чем он занимается сейчас, рассказал Starhit.ru.

Певец стал секс-символом и обрел небывалую популярность еще в 90-х. Ему приписывали романы с сотнями девушек, но он влюбился в дочь бывшего гендиректора стадиона «Лужники» Ольгу Алешину. Однако после нескольких лет их брак распался. Также популярность Сташевского стремительно угасала. В 1999 году он расстался с продюсером Юрием Айзеншписом, а в 2000-м выпустил альбом «Лабиринты», который с треском провалился.

Все это заставило артиста искать утешение на дне бутылки. Вернуться к жизни угнетенному певцу помогла новая возлюбленная Ирина. Она была младше Сташевского на десять лет, но смогла вернуть его не только к жизни, но и к музыке.

Примерно в это же время бывший кумир поколения 90-х стал бизнесменом. Благодаря родственнику-предпринимателю он начал заниматься утилизацией жидких химических отходов. По словам самого артиста, дело приносило ему неплохую прибыль.

К тому же Влад Сташевский не смог окончательно бросить карьеру музыканта: он выступает на корпоративах и концертах с участием других звезд 90-х. В конце 2021 года артист появился в эфире музыкального телешоу и исполнил песню «Я стану космосом». По его признанию, несмотря на наличие семьи и бизнеса, он навсегда останется музыкантом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появление Сташевского на большой сцене шокировало многих поклонников. Многих напугала болезненная худоба кумира.

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