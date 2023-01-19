Младшая дочь телезвезд Екатерины и Александра Стриженовых заявила о свадьбе

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Полина Долгова
Полина Долгова 30

Младшая дочка Екатерины и Александра Стриженовых — Саша готовится к свадьбе

Младшая дочь телезвезд Екатерины и Александра Стриженовых заявила о свадьбе

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Избранник Стриженовой-младшей — первая любовь.

Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых 22-летняя Саша Стриженова готовится к свадьбе. Об этом девушка рассказала в своем личном блоге в Instagram* и подтвердила новость фотографией в свадебном платье, сообщает StarHit.ru.

Около восьми лет Саша Стриженова встречается с Антоном Чурековым, который как и она получил высшее образование в МГУ. Месяц назад Антон сделал любимой предложение руки и сердца. Однако девушка редко делится подробностями личной жизни и только сегодня решилась на откровение.

«Если честно, уже почти месяц, как я сказала „да“. Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместная жизнь», — призналась Александра в личном блоге.

Подписчики Стриженовой поздравляют ее с этим важным событием и желают счастья в совместной жизни.

«Поздравляю, дорогие! Как я рада за вас!»;

«Сашуля, какие вы красивые! Ждем фото со свадьбы!»;

«Боже, какие прекрасные новости!»;

«Прекрасная пара, счастья вам!»;

«Молодые и красивые — что еще нужно для счастья! Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена лишь радостными моментами!» — отмечают пользователи Сети. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь певицы Славы ждет ребенка

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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