Итальянского врача, лечившего рак ультразвуком, приговорили к пожизненному сроку

К пожизненному заключению приговорили врача в итальянском городе Кальяри на Сардинии. Такое решение суд 52-летней Альбе Вероники Пубби вынес после обвинений в том, что она лечила онкологических больных при помощи ультразвука.

Как сообщило издание L'Unione Sarda, медик обвинялась в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве. По словам обвинителей, женщина пыталась лечить больных раком не при помощи химиотерапии и лучевой терапии, а прибегая к ультразвуку и радиочастотам.

В попытках оправдаться медик заявляла, каждому своему пациенту она предоставляла право выбора в вопросе метода лечения. При этом смерть троих человек, лечением которых она занималась, она объяснила их состоянием. По ее словам, те люди находились уже в терминальной стадии болезни, то есть болезнь уже ничем невозможно было остановить, она прогрессировала, и печальный исход был очевиден.

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