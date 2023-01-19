Итальянского врача, лечившего рак ультразвуком, приговорили к пожизненному сроку

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Из-за нетрадиционного метода лечения трое пациентов скончались.

Итальянского врача, лечившего рак ультразвуком, приговорили к пожизненному сроку

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Strauch

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К пожизненному заключению приговорили врача в итальянском городе Кальяри на Сардинии. Такое решение суд 52-летней Альбе Вероники Пубби вынес после обвинений в том, что она лечила онкологических больных при помощи ультразвука.

Как сообщило издание L'Unione Sarda, медик обвинялась в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве. По словам обвинителей, женщина пыталась лечить больных раком не при помощи химиотерапии и лучевой терапии, а прибегая к ультразвуку и радиочастотам.

В попытках оправдаться медик заявляла, каждому своему пациенту она предоставляла право выбора в вопросе метода лечения. При этом смерть троих человек, лечением которых она занималась, она объяснила их состоянием. По ее словам, те люди находились уже в терминальной стадии болезни, то есть болезнь уже ничем невозможно было остановить, она прогрессировала, и печальный исход был очевиден.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что в Оренбурге зверски убили приехавшую на вызов девушку-доктора.

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