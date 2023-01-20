Убивать чужими руками: блогер Некоглай заявил о помощи ВСУ на $10 тысяч

Скандальную знаменитость выслали из России за карикатуры на подвиги военных. На этом он не остановился.

Изгнанный из России блогер Некоглай снова появился на скандальных радарах. На этот раз обиженный юноша заявил о себе в полный рост.

Если раньше он карикатурно изображал подвиги российских военных в своем TikTok, то теперь хочет убивать наших бойцов. Само собой, чужими руками.

«Я куплю на 100 тысяч долларов дронов. Я уже выбрал каких дронов я куплю, я приеду на Украину, я сниму видео, как я лично в руки передаю 10 дронов ВСУ», — заявлял блогер.

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