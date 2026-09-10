«Мы верим, что все будет лучше»: Лерчек вновь провели операцию

Онкобольной Лерчек вновь провели операцию из-за болей в спине

Онкобольной блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, вновь провели операцию из-за сильных болей в спине. Об этом сообщил ее возлюбленный, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, на своей странице в социальных сетях.

Чекалину ночью госпитализировали, а утром ей сделали блокаду, которая должна помочь уменьшить болевые ощущения.

«Мы верим, что все будет лучше», — заявил Луис.

Возлюбленный блогера также показал кадры, на которых Лерчек направляется на процедуру. По его словам, вмешательство было несложным и проходило под местной анестезией.

Проблемы со здоровьем у Лерчек начались после рождения четвертого ребенка в феврале 2026 года. Тогда блогер попала в больницу. Позднее ее жених рассказал, что врачи диагностировали у нее рак желудка IV стадии с метастазами.

Блогер проходила лечение, в том числе курс химиотерапии в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Из-за осложнений, связанных с поражением позвоночника, ей также потребовалась операция.

Несмотря на тяжелое состояние, Лерчек продолжила заниматься своими проектами. Кроме того, она рассказала о создании благотворительного фонда, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек не раз задавалась вопросом, почему болезнь пришла именно в ее жизнь. Со временем блогер стала воспринимать свое испытание как возможность поддержать людей, которые столкнулись с похожими трудностями.

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