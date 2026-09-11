За ночь силы ПВО сбили 777 украинских дронов над регионами России

Вражеские беспилотники были уничтожены, в том числе над Пермским краем и Республикой Марий Эл.
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 10 на 11 сентября уничтожили 777 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.
В министерстве уточнили, что российские военнослужащие отражали атаку противника на протяжении 12 часов: с 20:00 10 сентября до 8:00 11 сентября по московскому времени.
За этот период украинские беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Саратовской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, а также над Крымом, Пермским краем и Республикой Марий Эл.
Помимо этого, ВС РФ сбили дроны ВСУ над акваториями Черного и Каспийского морей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что боевики киевского режима атаковали Волгоградскую область с помощью ракет. В результате был поврежден многоквартирный дом в Красноармейском районе Волгограда. Есть раненые — двое мужчин 55 и 42 лет. Их госпитализировали в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь.
Также утром 11 сентября ВСУ нанесли удар по складу Ozon в Саратове. Информация о раненых отсутствует.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 11 сент
- Два многоквартирных дома повреждены при атаке беспилотников ВСУ в Волгограде
- 11 сент
- Гражданская инфраструктура и склад Ozon повреждены в Саратове после атаки БПЛА
- 10 сент
- Женщина погибла в результате атаки беспилотника ВСУ в Воронежской области
- 10 сент
- Силы ПВО за ночь перехватили 448 беспилотников ВСУ над регионами России
- 10 сент
- Порт и театр повреждены в результате атаки украинского БПЛА в Дагестане
- 9 сент
- В результате атаки ВСУ на Новороссийск повреждены кровля и купола православного храма
- 9 сент
- «Звук был страшный»: подробности атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск
- 9 сент
- В Новороссийске объявили траур по погибшим в результате атаки БПЛА
- 9 сент
- Детский сад в Анапе закрыли после атаки украинских БПЛА
- 9 сент
- СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на Краснодарский край
Читайте также
42%
Нашли ошибку?