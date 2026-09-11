За ночь силы ПВО сбили 777 украинских дронов над регионами России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 80 0

Вражеские беспилотники были уничтожены, в том числе над Пермским краем и Республикой Марий Эл.

Сколько беспилотников было сбито над Россией 11 сентября

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 10 на 11 сентября уничтожили 777 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

В министерстве уточнили, что российские военнослужащие отражали атаку противника на протяжении 12 часов: с 20:00 10 сентября до 8:00 11 сентября по московскому времени.

За этот период украинские беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Саратовской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, а также над Крымом, Пермским краем и Республикой Марий Эл.

Помимо этого, ВС РФ сбили дроны ВСУ над акваториями Черного и Каспийского морей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что боевики киевского режима атаковали Волгоградскую область с помощью ракет. В результате был поврежден многоквартирный дом в Красноармейском районе Волгограда. Есть раненые — двое мужчин 55 и 42 лет. Их госпитализировали в больницу. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь.

Также утром 11 сентября ВСУ нанесли удар по складу Ozon в Саратове. Информация о раненых отсутствует.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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