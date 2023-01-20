Без паспорта не узнаешь: почему девушки сейчас выглядят старше своих лет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 275

Сексолог Кульгавчук назвал перемены в обществе причинами акселерации у подростков

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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По словам сексолога, дело не только в генетике, но и предпочтениях человека, его привычках. Да и современное общество накладывает свой отпечаток.

Девушки выглядят старше своих лет из-за перемен в обществе и биологических процессов, заявил в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Он объяснил механизмы таких изменений.

Прежде всего, стоит отметить, что все люди разные. Одни могут в 16 лет выглядеть на 26 лет, другим же в 26 лет не дашь и 20. Но тенденция такова, что все же большинство подростков и девушек выглядят значительно старше своего возраста в паспорте. Всему виной современный мир. К примеру, магазины переполнены косметикой для девочек самого маленького возраста. Тем самым производители «подсаживают» девочек на нее. Кроме того, многие подростки достаточно рано начинают курить и употреблять алкоголь, что тоже вскоре прибавляет лет. Но вместе с тем есть и биологические факторы, которые повлияли на внешность подростков.

«Процесс акселерации привел к тому, что женщины за последние сто лет, например, стали выше на 14 сантиметров и стали весить на 14 килограммов больше. Антропологи считают, что более раннее созревание стало результатом увеличения генетического разнообразия в результате промышленной революции, которая способствовала миграции большого количества людей», — объяснил специалист.

При этом вместе со внешностью заметен и возросший интеллект подростков. Однако в вопросе морального и душевного состояния подростков, которые выглядят старше своих лет, прослеживается деградация. Все это Кульгавчук связал с 1990-ми и свободой. Этот период стал «откатом» назад.

«Совесть, честь, достоинство, дружба, верность, семья стали высмеиваться, на смену им пришла чуждая нам идеология индивидуализма, потребительства», — вспомнил врач.

Сейчас же наступает время новых перемен. к привычным ценностям. Однако повлияет ли он на внешность подростков, вопрос открытый.

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