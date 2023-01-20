Желали красоты, а остались без кожи: как косметологи портят лица лазерной шлифовкой

Ведущие дерматологи предупреждают: салонные процедуры не всегда безопасны. К каждой нужно заранее готовиться.

Косметическая процедура по омоложению лица обернулась трагедией для посетительниц салона красоты в Башкирии. Рассчитывая избавиться от морщин, женщины получили сильнейшие ожоги. Выяснилось, что сеанс лазерной шлифовки проводили дилетанты, а сам аппарат фактически испытали на людях, заманив их хорошей скидкой. Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков встретился с одной из пострадавших.

Вместо лица — кровавое месиво

Так выглядели лица клиенток после посещения салона красоты. Лазерная шлифовка должна была омолодить девушек, как минимум, на десять лет. Но уже несколько месяцев они пытаются вернуть хотя бы ту внешность, с которой легли под лазер.

«Сейчас на данный момент у меня комбинированная, чувствительная, обезвоженная кожа. Последствия лазерного воздействия», — заметила Светлана Никитина.

Это медицинское заключение уже дипломированного дерматолога. По словам Светланы, в том салоне, откуда она чудом унесла ноги, косметические процедуры проводят неквалифицированные сотрудники.

«На глаз определила, какой у меня фототип и так же сказала, какую глубину выбрать. После этого Элина уже приступила к процедуре. Процедура была уже очень болезненная, очень», — рассказала женщина.

Светлана с другими пострадавшими оказались подопытным. Лазер для салона только купили, и тестировать решили на знакомых. Естественно сделали скидку. Процедура стоила жертвам шесть тысяч рублей. Для сравнения, в Москве цены начинаются от 20 тысяч.

Лазерную шлифовку — делают один-два раза в год для устранения мелких морщин, обновления кожи. Эффект напрямую зависит от рук мастера. Лазер в руках дилетанта превращается в страшное оружие. Посмотрите, на что способны косметологические гаджеты. Выглядит эффектно и горячо, поэтому процедуру проводят с охлаждающими обезболивающими гелями.

«Такие аппараты действительно могут дать травму, самое опасное — это зона глаз, потому что можно просто ослепить человека, может быть ожег сетчатки, там могут быть разные осложнения. Действительно можно получить такую травму, которая останется на всю жизнь», — отметила дерматолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Перед лазерной шлифовкой лица врач обязательно анализирует кожу пациента. Вот как выглядят эти снимки. Только после диагностики подбирают нужную интенсивность.

«Фракционный лазер СО2 — у этого аппарата несколько режимов мощности. Перед процедурой для безопасности клиента необходимо проверить интенсивность на обычном листке бумаги. Косметолог перед процедурой надевает специальные очки, берем лазер, запускаем. Вот минимальный режим не прожигает лист бумаги — вот с этой стороны ничего не видно. Сейчас мы поставим максимально разрешенный для кожи лица режим — из 100 единиц делаем 60 и пробуем еще раз. Лист задымился. Раскрываем и видим, что лазер прожег его насквозь. В таком режиме воздействовать на кожу лица можно только после специальной подготовки», — показал Кирилл Поляков.

Тогда реакция на лазер будет мягче. Светлане, конечно, никто не делал никакой диагностики дерматоскопом.

«На всех сертифицированных качественных медицинских препаратах есть аварийная кнопка. Если во время процедуры ситуация вышла из-под контроля, косметолог просто делает вот так», — отметил Поляков.

Была ли такая кнопка на том аппарате и имели ли право в принципе заниматься эстетической косметологией сотрудники этого салона — сейчас разбираются в следственном комитете. Пострадавшая Светлана Никитина подала в суд, чтобы возместить затраты на восстановление. Нужно для этого 200 тысяч рублей.