В России появились штрафы за мусор на дорогах

В России вступил в силу закон, который разрешает использовать дорожные камеры для поимки любителей мусорить на дорогах. Отходы, оставленные вдоль трасс, давно приобрели масштаб национального бедствия. Есть ли теперь шанс очистить обочины, и во сколько обойдется что-нибудь выбросить из окна — все узнал Николай Аксенов.

Лабораторию Физико-технического института в Симферополе уже давно окрестили самой дальновидной. Ученые-экспериментаторы занимаются здесь разработкой новейших систем видеонаблюдения. Теперь эти камеры будут контролировать и чистоту обочин.

«Там обученная нейронная сеть которая распознает движущиеся предметы, и дальше путем обработки информации распознается что это человек именно выбросил», — говорит заведующий кафедрой компьютерной инженерии и моделирования КФУ им. В. И. Вернадского Виктор Милюков.

Пока ученые совершенствуют технику, коммунальщики по старинке с помощью совка и метлы убирают мусор с обочин. Но это похоже на борьбу с ветряными мельницами.

«А вы попробуйте! Очень тяжело. Выгребать из травы, очень тяжело», — отвечает сотрудник муниципального бюджетного предприятия Виктор Романько на вопрос о сложности уборки территории.

Только за неделю в одном Симферополе собирают 35 тонн бытового мусора и только вдоль дорог. А за прошлый год по всей стране зарегистрировали около трех тысяч стихийных придорожных свалок. Кто-то вообще выбрасывает отходы прицепами. Теперь за такое грозит крупный штраф, до 200 тысяч рублей. И даже одна пустая бутылка или упаковка из-под фастфуда, брошенные мимо урны, могут обойтись рядовому гражданину в 30 тысяч рублей штрафа, а для чиновника — в 60.

«Тот мусор, который выбрасывается из окон, это окурки, бутылки, и влажные салфетки. Они из вискозы, а она разлагается очень долго — порядка ста лет», — комментирует доцент кафедры геоэкологии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Алексашкин.

Именно поэтому экоактивисты считают, что наказывать тех, кто мусорит, нужно не только рублем.

«Вот пусть они сами намусорили и сами убирают, если их поймали! Пусть занимаются общественными работами», — считает житель Симферополя Виталий Синицын.

Правда, как будут определять, кто и насколько «намусорил» — пока не совсем понятно.

«Официальным всевидящим оком за порядком на обочинах и дорогах будут конечно стационарные видеокамеры, но подтверждением правонарушения может стать и запись с видеорегистратора. Если вы стали свидетелем того, как кто-то взял и избавился от ненужного мусора, а ваш бортовой самописец это может подтвердить — то виновный будет наказан», — поясняет корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Невоспитанные водители или их пассажиры регулярно попадают в объективы любительских камер и под град осуждающих комментариев интернет-пользователей. На видеохостинге YouTube можно увидеть записи, на которых мусор выбрасывается из автомобилей на асфальт или траву.

«Ты дома так же делаешь?» — спрашивает на одной из них водитель автомобиля, увидев, как другой автолюбитель мусорит на парковке.

Штрафы и поправки новые, а механизм прежний — идентичный тому, который использует ГИБДД для борьбы с нарушителями ПДД. Постановление отправляют автомобилисту по почте — после того как камера распознает госномер машины. Но в правительстве говорят — еще как минимум полгода уйдет на техническую адаптацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как камеры на дорогах начнут штрафовать за выброс мусора из автомобиля.