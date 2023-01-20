Опасный конструктор: девятиклассник принес гранату в школу

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 46

Девятиклассник из Томска принес в школу учебную наступательную гранату РГД-5

Опасный конструктор: девятиклассник принес гранату в школу

Фото: Центр общественных связей ФСБ России / ТАСС

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За последние несколько лет — это далеко не первый случай, когда оружие попадает не в те руки.

Наступательную гранату принес в школу девятиклассник из Томска. По данным 5-tv.ru, снаряд оказался учебным. Позже выяснилось, что школьник принес гранату РГД-5 на урок по основам безопасности жизнедеятельности. Парень хотел, чтобы преподаватель помог ее собрать.

Ученик пояснил, что заказал «учебно-имитационную ручную наступательную гранату» в одном из тематических сообществ в социальной сети «Вконтакте» в качестве сувенира, а затем получил ее по почте в разобранном виде.

В итоге из-за того, что в школу принесли потенциально опасный предмет, администрация учебного заведения эвакуировала более тысячи человек. На месте происшествия работали 16 полицейских и саперы.

Девятиклассник не имеет судимостей и не состоит на учете в спецорганах.

За последние несколько лет это далеко не первый случай, когда оружие попадает не в те руки. Однако боевое гораздо опаснее учебного. В конце декабря суд приговорил к пожизненному заключению «пермского стрелка» Тимура Бекмансурова. Преступник прошел на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета с гладкоствольным оружием, открыв огонь по студентам и вызванным на место бойни полицейским.

В панике люди даже выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате трагедии погибли шесть человек, более 20 получили ранения, а еще 37 отделались телесными повреждениями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Бекмансуров пробил головой потолок в суде.

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Опасный конструктор: девятиклассник принес гранату в школу

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