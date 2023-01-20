Суд обязал выплатить 500 тысяч рублей потерпевшим по делу о ДТП с Собчак в Сочи

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Муж погибшей в аварии пассажирки считает сумму моральной компенсации слишком маленькой. Никакие деньги не смогут покрыть то, что пришлось пережить его семье.

Суд обязал выплатить 500 тысяч рублей потерпевшим по делу о ДТП с Собчак в Сочи

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Адлерский районный суд в Сочи взыскал с водителя автомобиля Mercedes, который вез телеведущую Ксению Собчак и стал виновником смертельного ДТП в октябре позапрошлого года, 500 тысяч рублей компенсации двум потерпевшим. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края в пятницу.

«Суд постановил взыскать в пользу одного потерпевшего 300 тысяч рублей, в пользу второго потерпевшего — 200 тысяч рублей», — заявили в пресс-службе с уточнением, что компенсация была определена решением суда, вынесенным в октябре 2022 года.

Известно, что смертельная трагедия на дороге случилась 9 октября 2021 года. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу, превысил скорость и не обратил внимания на разметку. В итоге произошло столкновение с Volkswagen Polo. Из-за аварии 35-летняя пассажирка этого автомобиля получила несовместимые с жизнью травмы.

Муж погибшей, Антон Тарасов, считает сумму моральной компенсации очень маленькой. Ему будет выплачено 300 тысяч рублей, однако это несравнимо с теми душевными и финансовыми травмами, которые пережила семья погибшей.

«То, что присудил суд в качестве морального вреда, не компенсирует абсолютно ничего. Я только могу добавить, что не только эти копейки, а все свои деньги, силы, время и все необходимое я трачу и буду тратить всегда на то, чтобы мой ребенок пережил эту трагедию», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак пожалела себя через год после аварии в Сочи.

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