«Последствия со знаком минус»: что ждет Украину из-за поставок оружия из Германии

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 71

Песков: немецкие поставки вооружений добавят Украине проблем

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Thomas Imo/photothek.net; 5-tv.ru

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Мировое сообщество понимает масштаб ущерба от украинского конфликта, но, похоже, кого-то все устраивает.

Поставки натовского оружия на Украину только добавят ей проблем. Об этом сообщил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря главы РФ, последствия отправки оружия в Незалежную немецкой стороной будут «со знаком минус».

«Проблем Украине добавит, но ничего не изменит в продвижении России к достижению своих целей. Не следует преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности что-то поменять», — сказал Песков.

Также он отметил, что зарубежным танкам нужны обслуживание и ремонт, а специалисты понимают проблемы, сопровождающие поставки.

После начала российской спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и Европы начали оказывать всестороннюю помощь украинским националистам и объявили России экономическую войну, выраженную в ограничительных мерах в отношении экономики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что признал Запад в отношении российской экономики.

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