Обманули? Ведущая Ольга Орлова опровергла новости о «тайных родах»

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова опровергла новости о рождении дочери

Обманули? Ведущая Ольга Орлова опровергла новости о «тайных родах»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая артистка столько раз пыталась убедить аудиторию в своей честности, но подписчики все равно остались при своем мнении.

О беременности телеведущей и певицы Ольги Орловой стало известно еще осенью. Тогда звезда призналась, что в свои 44 года (уже 45, в ноябре исполнительница отпраздновала день рождения — Прим. ред.) станет мамой во второй раз. Пол будущего ребенка красавица долго не раскрывала, а потом намекнула — это дочка.

Поклонники счастливы за артистку и с нетерпением ждут ее родов. В конце декабря вокалистка заявила, что осталось совсем чуть-чуть до рождения девочки. Некоторые анонимные источники решили перевернуть откровения будущей мамы в свою пользу и распространили слухи, якобы Орлова уже родила малышку, скрыв это ото всех.

Исполнительнице сильно не понравилась такая дезинформация. Она резко отреагировала на слухи и призвала не верить в неподтвержденные новости. Певица отметила, что как только ребенок родится, она сразу сообщит фанатам и не будет ни от кого прятаться.

«Не верьте! Все новости вы узнаете первыми лично от меня и моей страницы», — приводит ее слова издание 7Дней.ru.

К слову, большинство подписчиков звезды восхищаются ее смелостью, однако есть те, кто не верит в искренность ведущей. Еще несколько месяцев назад ее стали подозревать в ношении накладного живота. Певица старалась убедить скептическую часть аудитории в обратном, но ее все равно обвиняли в обмане. Знаменитость даже предложила заключить пари на внушительную сумму, однако спорить с будущей мамой никто не решился.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременную Ольгу Орлову настиг неприятный недуг.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.85
-0.02 74.41
-0.18
Реальность начнет меняться: что принесет роковое новолуние 21 января 2023

Последние новости

18:12
«Кракен» будет доминировать в Москве уже весной 2023-го
18:00
Трехзначные числа: немецкая разведка раскрыла потери ВСУ под Артемовском
17:44
Экономический форум в Давосе «умирает» без России
17:30
Дочь Кончаловского попрощалась с длинными волосами
17:21
Жители Петербурга страдают от последствий погодных аномалий
17:02
Обманули? Ведущая Ольга Орлова опровергла новости о «тайных родах»

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023