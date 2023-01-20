Трехзначные числа: немецкая разведка раскрыла потери ВСУ под Артемовском

Украинские националисты не могут противостоять силе российской армии и продолжают терять бойцов возле стратегически важного города.

Федеральная разведывательная служба Германии предоставила сведения о состоянии украинской армии в районе Бахмута (Артемовска - Прим. ред.). Ситуация на этом участке оказалась для боевиков тяжелой.

Немецкая разведка сообщила о ежедневном трехзначном числе потерь украинской армии, действующей недалеко от Бахмута. Доклад был представлен депутатам Бундестага на секретном совещании, пишет издание Der Spiegel.

«То, что смогли сообщить официальные лица, настораживает: на фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, а на брифинге БНД говорилось о трехзначных числах погибших за сутки», — говорится в материале.

При этом, если ВСУ сдадут позиции под натиском российских войск, то это повлияет на всю линию обороны Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили Соледар. Благодаря этому им удалось продвинуться и обеспечить возможность для дальнейшего взятия Бахмута.