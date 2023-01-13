Сегодня — Соледар, завтра — Артемовск: в Минобороны сообщили о планах ВС РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 829

Минобороны: освобождение Соледара позволит ВС РФ взять ВСУ в «котел» в Артемовске

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Судьба города теперь находится в руках российских военных. Существенных препятствий на пути вооруженных сил РФ не осталось.

Освобождение Соледара открыло ВС РФ путь для взятия Артемовска. После входа российских военнослужащих в город у группировок противника не останется шансов и они будут взяты в «котел». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в „котел“ остающиеся в нем подразделения ВСУ», — прокомментировали в ведомстве.

Уточняется, что освобождение Соледара завершилось накануне, вечером 12 января. По словам Конашенкова, взятие города несет стратегическое значение для продолжения успешных наступательных операций на Донецком направлении.

Местные жители ждали российских солдат и сразу узнали «своих». Теперь судьба Артемовска находится в руках ВС РФ и решится она в ближайшее время. Существенных препятствий на пути вооруженных сил России больше нет.

Ранее сообщалось, что российские военные близки к окружению Артемовска. Советник врио главы ДНР сообщил, что ВС РФ формируют «серьезные кулаки», окружая город с двух сторон. По позициям ВСУ работает артиллерия. 11 января был освобожден поселок Подгорное на подступах к городу и продвижение Армии России идет шаг за шагом.

Киевский эксперт Олег Соскин назвал сдачу Соледара фатальным для Украины событием. По его словам, У Незалежной не останется сил для удержания своих позиций из-за отсутствия необходимой техники и оружия. Соскин отмечает, что президент Владимир Зеленский загнал Украину в угол и продолжает уничтожать свое население.

Западные аналитики призывают ВСУ отступить из Артемовска самостоятельно. По информации СМИ, главком ВСУ Валерий Залужный лично обратился к Зеленскому с просьбой об отведении войск, однако глава Украины отказался от этого сценария из-за «политической целесообразности».

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Артемовска поставила в тупик украинских журналистов. Корреспонденты спрашивали местное население, какого им жить под обстрелами русских, однако женщина заявила, что их обстреливают украинские танки.

Тема:
Спецоперация
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