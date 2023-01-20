Глава МИД Габона умер после приступа на заседании совета министров

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 77

Глава МИД Габона Адамо умер от сердечного приступа во время заседания совета министров

Глава МИД Габона умер после приступа на заседании совета министров

Фото: www.globallookpress.com / Dimitrios Karvountzis

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Адамо скончался в столице Габона — Либревиле.

Министр иностранных дел Габона Микаэль Муса Адамо умер от сердечного приступа прямо во время заседания совета министров. Об этом сообщает AFP.

Согласно данным источника издания, он плохо себя почувствовал еще в начале заседания. Ему вызвали скорую и сразу же доставили в военный госпиталь.

Однако, к сожалению, медики не смогли реанимировать его. Все это произошло в столице Габона Либревиле.

Микаэль Муса Адамо сменил на своем посту экс-главу МИД страны Пакома Мубеле Бубейю в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как американский певец Дэвид Кросби скончался от тяжелой болезни. Для многих поклонников рок-артиста эта новость стала шокирующей. Ведь еще 18 января он выходил на связь и публиковал посты в социальных сетях.

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Глава МИД Габона умер после приступа на заседании совета министров

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