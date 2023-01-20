«Я скоро умру. Это работает»: американский певец Дэвид Кросби скончался от тяжелой болезни

Музыкант перестал выступать несколько лет назад. Свой трагический финал предвидел в буквальном смысле.

На 82-м году жизни скончался популярный американский рок-музыкант Дэвид Кросби. Печальную новость опубликовало издание Variety со ссылкой на вдову артиста.

«С большой печалью после долгой болезни скончался наш любимый Дэвид (Кроз) Кросби. Его с любовью окружали жена и родственная душа Ян и сын Джанго. Хотя его больше нет с нами, его человечность и добрая душа будут продолжать направлять и вдохновлять нас. Его наследие будет продолжать жить благодаря его легендарной музыке. Мир, любовь и гармония всем, кто знал Давида и тех, к кому он прикасался», — отмечала женщина.

Для многих поклонников рок-артиста эта новость стала шокирующей. Ведь еще 18 января он выходил на связь и публиковал посты в социальных сетях.

Как бы странно это ни звучало, но в каком-то смысле Кросби сам предсказал трагический финал. Несколько месяцев назад музыкант признал, что слишком стар для живых выступлений и больших концертов. Он заявил, что потратит все оставшиеся силы на запись песен. Но насколько его хватит — большой вопрос.

«Мне уже 80. Я скоро умру. Вот как это работает», — цитирует Дэвида Кросби Газета.ру.

Кросби был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году в составе The Byrds и в 1997 году в составе Crosby, Stills & Nash.

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