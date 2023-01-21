Инфографика: как справиться с волнением

Лучшие способы избавиться от стресса — дыхательные практики, холодная вода и активность.

Каждый день человек сталкивается со многими источниками стресса. Чрезмерное волнение может негативно сказаться на вашем здоровье.

Психологи, как правило, советуют не переживать по поводу независящих от вас ситуаций, ведь это поможет сохранить вам силы и время. Особенно нужно избегать источников негативных эмоций.

Если вы волнуетесь из-за предстоящего события — подготовьте план действий. Например, можно представить себе самый пугающий «исход» и «прожить» его в уме.

Что сделать для борьбы с волнением:

умыться холодной водой

создать двигательную активность

сосредоточить взгляд на одном предмете

взяться физически за какую-то опору

дать выход эмоциям

вести в голове счет

Также при волнении может спасти дыхательная техника 4-4-4: по 4 секунды на вдох, задержку дыхания и выдох.

Но, в любом случае, если вы испытываете тревожность постоянно — обратитесь к специалисту.

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