Инфографика: как справиться с волнением

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Бороться с волнением необходимо с помощью счета или дыхания

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Лучшие способы избавиться от стресса — дыхательные практики, холодная вода и активность.

Каждый день человек сталкивается со многими источниками стресса. Чрезмерное волнение может негативно сказаться на вашем здоровье.

Психологи, как правило, советуют не переживать по поводу независящих от вас ситуаций, ведь это поможет сохранить вам силы и время. Особенно нужно избегать источников негативных эмоций.

Если вы волнуетесь из-за предстоящего события — подготовьте план действий. Например, можно представить себе самый пугающий «исход» и «прожить» его в уме.

Что сделать для борьбы с волнением:

  • умыться холодной водой
  • создать двигательную активность
  • сосредоточить взгляд на одном предмете
  • взяться физически за какую-то опору
  • дать выход эмоциям
  • вести в голове счет

Также при волнении может спасти дыхательная техника 4-4-4: по 4 секунды на вдох, задержку дыхания и выдох.

Но, в любом случае, если вы испытываете тревожность постоянно — обратитесь к специалисту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как правильно отличать головную боль от простого напряжения?

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
Реальность начнет меняться: что принесет роковое новолуние 21 января 2023

Последние новости

1:30
«Потеряла надежду»: Муцениеце посетовала на ревность дочки из-за развода
1:03
Определить болезнь Альцгеймера можно по почерку
0:38
Мельникова объяснила, готова ли уехать из РФ вслед за экс-мужем Смольяниновым*
0:17
Инфографика: как справиться с волнением
0:04
«Готова была покончить с собой»: Anna Asti вспомнила тяжелый разрыв с бывшим
23:45
Американский эксперт дал оценку идее США помочь Украине напасть на Крым

Сейчас читают

«Враг России»: Егор Кончаловский высказался о Смольянинове*
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
Интерес для спецслужб: могут ли принца Гарри «убрать» с шахматной доски
Он больше не пригодится: политолог предрек громкое убийство Зеленского весной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023