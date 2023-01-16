Как правильно отличать головную боль от простого напряжения?

Если мозг начинает «гудеть», то не стоит путать симптомы с мигренью или травмой.

Головные боли из-за сильного напряжения входят в список распространенных жалоб, в медицине их часто называют первичным симптомом пароксизмального характера. Все приступы сопровождаются разной продолжительностью и болезненностью. Издание Сибкрай.ru сообщило, как грамотно определить головную боль, связанную с напряжением.

Причины

Перед решением любой проблемы стоит найти источник ее возникновения. Некоторые медики полагают, что частые боли в голове обусловлены генетической предрасположенностью, однако точный патогенез пока не найден. В основном болезненные ощущения связаны с бешеным ритмом жизни, одними из основных причин являются:

сильные эмоции;

депрессия;

хронический стресс;

беспокойство;

хроническая усталость;

недостаток сна.

Как отмечается в издании, такой недуг часто сравнивают с «болезнью цивилизации». Например, в отличие от мигрени, у приступов напряжения наблюдается повышенное нервное возбуждение. Это доказывает, что боли вызывают негативные раздражители.

Особенности

В материале сообщается, что головные боли из-за напряжения делятся на типы в зависимости от времени приступа и частоты появления.

Редкие боли, проявляются вспышками, возникают раз в месяц. При этом длиться могут от получаса до недели. Регулярная боль, появляется около десяти раз за год, продолжается в течение дня или двух недель, иногда симптомы могут не исчезать по три месяца. Боли практически постоянные, могут появляться не меньше 15 раз за месяц. Это часто продолжается в течение 90 дней, период приступа варьируется от нескольких часов или даже суток.

Лечение

Если голова болит из-за напряжения, то стоит отгородиться от раздражающего возбудителя. Врачи советуют пациентам освоить технику релаксации, научиться справляться со стрессом. В жизнь следует добавить зарядку — делать упражнения на растяжку. Особенно это поможет во время приступа, ведь напряженные мышцы расслабятся от бесконечного стресса.

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