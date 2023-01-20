Алена Рапунцель показала на видео первые достижения десятимесячного сына

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 51

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель поделилась видео с первыми шагами десятимесячного сына

Фото, видео: Instagram* / family.alena

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Девушка в одиночку воспитывает двух сыновей, рожденных от разных мужчин, и откровенно рассказывает о своем материнстве.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель вновь порадовала подписчиков личным контентом. Она показала, чему научился ее десятимесячный сын Святослав. Милый ролик появился в микроблоге молодой мамы.

Малыш родился в браке телезвезды со стриптизером Иваном Семиным, но вскоре союз распался. К тому же 26-летняя Рапунцель не смогла сохранить с бывшим мужем дружеские отношения. Экс-супруг может наблюдать за успехами наследника только благодаря страницам девушки в соцсетях.

В этот раз длинноволосая теледива опубликовала видео, как ее десятимесячный сын шагает с опорой на ходунки в виде машинки. Судя по реакции, малышу понравилось осваивать новый навык. Также за кадром были слышны восторженные возгласы мамы.

Кроме десятимесячного Святослава Алена Рапунцель воспитывает трехлетнего Богдана, родившегося от Ильи Яббарова. Сейчас девушка состоит в отношениях с предпринимателем Александром Смуровым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Алену Рапунцель могут лишить родительских прав.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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